Маша Ефросинина показалась с мужем и публично обратилась к нему

Маша Ефросинина с мужем / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина показалась с мужем Тимуром Хромаевым и публично обратилась к нему.

В своем Instagram знаменитость посвятила возлюбленному пост. Дело в том, что 23 марта Тимур Хромаев празднует день рождения. Мужу Маши Ефросининой исполняется 51 год. Конечно же, знаменитость оставила возлюбленному публичные поздравления.

Ведущая опубликовала серию их совместных фотографий. Большинство фото были сделаны на расстоянии, когда Маша и Тимур общались через видеосвязь. Супруги крайне редко могут видеться в жизни, поскольку Хромаев сейчас служит в армии. Также в день рождения мужа Маша Ефросинина адресовала ему теплые слова.

"С днем рождения, любимый! Всю нашу совместную жизнь я вижу тебя таким, каким знают только самые близкие - человеком, чьи принципы красноречивее любых высказываний. Человеком, который говорит поступками, которые весят больше слов. Твой опыт и знания работают сегодня там, где они наиболее ценны - в оборонных технологиях и на фронте. И я ежедневно в течение этих лет повторяю тебе, как горжусь путем, который ты выбрал... Как гордятся тобой наши дети...", - отметила ведущая.

Также Маша Ефросинина поблагодарила мужа, что он учит ее сосредотачиваться на главном и не обращать внимание на "шум" вокруг, который не имеет отношения к ним. Ведущая отметила, что больше всего сейчас ей хочется обнять возлюбленного. Однако вместо этого она очень сильно ждет его возвращения и бесконечно гордится им.

"Я благодарна тебе за то, что все эти годы учишь меня держать фокус на главном - том, что мы делаем в этой жизни. И не обращать внимания на шум, который не имеет никакого отношения к нашей реальности. Больше всего жалею, что не могу сейчас тебя просто обнять. Но твое спокойствие и вера в нашу победу вдохновляют меня каждый день. Люблю. Горжусь. Жду дома", - подытожила ведущая.

