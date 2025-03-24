Маша Ефросинина показалась с мужем, который вернулся с фронта, и поздравила его с юбилеем

Украинская блогерша и телеведущая Маша Ефросинина после длительной разлуки встретилась с мужем.

Военнослужащий Тимур Хромаев 23 марта праздновал юбилей. В свое 50-летие избранник звезды вернулся домой в короткий отпуск. Этот счастливый момент Ефросинина запечатлела на фото, которым она поделилась в фотоблоге. На изображении супруги попозировали вместе с сыном Сашей.

В особой публикации ведущая обратилась к имениннику и поздравила его с 50-летием. Маша вспомнила их первую встречу и призналась, что время и новые испытания сделали их сильнее. Звезда добавила, что очень хотела бы организовать вечеринку, но война внесла свои коррективы, так что в такой день они просто наслаждались компанией друг друга.

Маша Ефросинина с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"С Днем рождения, мой любимый! Мой Тимур! Тебе сегодня 50! И я не организовала тебе праздник, сценарий которого в моей голове зрел уже несколько лет. Но эти годы привели нашу жизнь к обстоятельствам, сильнее нас, обстоятельствам, в которых нам с тобой не до праздников, которые мы так любили делать для себя и наших друзей. Однако ты сегодня рядом со мной и Сашей, и это самый большой подарок для меня, о котором я только могла мечтать. Праздник твой, а подарок мне – в этом ты весь… С тобой я все еще чувствую себя той юной девочкой на Ялтинской набережной в момент нашей первой встречи. Не представляю жизнь, в которой тебя нет: ни в 25, ни в 45, ни в 70, ни в 100 лет. Ты – моя скала! Ты – моя защита. Ты – мой покой. Ты – мой Тимур", - восхитила поздравлениями Ефросинина.

Напомним, недавно Андрей Данилко публично поздравил свою известную коллегу Гелю из "СВ-Шоу" с днем рождения и показал, как выглядел в молодости без грима.

Читайте также: