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Маша Ефросинина показалась сразу с двумя детьми и раскрыла, где они отдыхают
Семья празднует 46-летие звезды за границей.
Украинский интервьюер и блогерша Маша Ефросинина впервые за долгое время поделилась семейным контентом.
В фотоблоге знаменитость опубликовала несколько фото со своими двумя детьми - сыном Александром и старшей дочерью Наной, которая избегает публичности. Маша в свой день рождения прилетела с самыми родными в столицу Франции. На изображении все втроем они попозировали во время прогулки к Эйфелевой башне.
Для фотосета на улицах Парижа именинница Ефросинина выбрала длинное платье. Так же ее дочь примерила платье, но дополнила его пиджаком. Вместе с мамой и сестрой Александр попозировал в черном костюме.
Счастливая звездная мама после воссоединения с детьми поделилась, что полностью поражена тем количеством поздравлений, которые ей оставили в Сети. Но пока же время посвятит исключительно исследованию города и теплым разговорам с сыном и дочкой.
"Друзья, получила от вас просто бешеное количество поздравлений. Они для меня об одном - мне не стыдно за свою жизнь, путь и действия, если так много невероятных людей испытывает желание написать мне очень теплые и нетривиальные слова! Я так люблю свой день рождения. И я так хотела быть сегодня счастливой. Поэтому взяла своих детей и поехала раствориться в них в самом красивом городе! Ваши пожелания умножили мое счастье в разы! Спасибо", - написала Маша.
Напомним, недавно Машу Ефросинину поздравляла ее подруга Оля Полякова. Певица показала их совместные невиданные фото из-за кулис.