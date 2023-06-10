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Маша Ефросинина показалась в кабинете врача и рассказала о проблемах со здоровьем

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
665
Время на прочтение
1 мин
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Маша Ефросинина показалась в кабинете врача и рассказала о проблемах со здоровьем

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая потеряла голос.

Телеведущая Маша Ефросинина едва не сорвала важные меры, на которых должна была быть спикершей по болезни. В преддверии своего выступления знаменитость просто потеряла голос.

В сторис в Instagram звезда показалась в кабинете врача. Как рассказала Маша, она простудилась и болезнь решила показать себя так. Чтобы как-то облегчить свое состояние, ведущая обратилась за помощью к певцу Артему Пивоварову, который посоветовал ей, как можно быстро вернуть голос.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Я потеряла голос. Я заболела, но не сколько болею, сколько сел голос., и он направил меня на "заливку" связь" – поделилась Маша.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina
Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Позже ведущая снова вышла на связь с подписчиками и рассказала, что все же не пропустила свои выступления. Между мероприятиями Маша также приняла лекарство.

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