Маша Ефросинина попала в больницу и показалась в палате под капельницей

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и интервьюерша Маша Ефросинина заставила своих поклонников очень сильно волноваться за нее.

Знаменитость в Instagram-stories сообщила, что попала в больницу. Ведущая опубликовала фото из больничной палаты. На снимке заметно, как к ее ноге была присоединена система капельницы. В подробности Маша Ефросинина вникать не стала и не раскрыла, что именно с ней произошло и почему ей понадобилась помощь медиков. Однако звезда намекнула, что ее организм дал сбой.

"Мы с моим организм продолжаем квест - "он меня или я его", - подписала кадры ведущая.

Маша Ефросинина в больнице / © instagram.com/mashaefrosinina

Несмотря на состояние, Маша Ефросинина, похоже, продолжает квест с организмом. Дело в том, что на некоторых кадрах ведущая показала, как ей делают профессиональный макияж. Поэтому, похоже, откладывать работу знаменитость не собирается.

Маша Ефросинина в больнице / © instagram.com/mashaefrosinina

