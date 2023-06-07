Ведущая шокирована, как жители страны-агрессора спокойно реагируют на все ужасы, которые совершают военные РФ на украинских землях.

Телеведущая Маша Ефросинина после подрыва оккупантами Каховской ГЭС резко обратилась к россиянам.

В своем Instagram знаменитость опубликовала пост на русском языке, адресованный жителям страны-агрессора. Ефросинину шокировало, что россияне спокойно реагируют на то, что творят оккупанты на украинских землях.

"Россияне, как вы живете? Как вы засыпаете, глядя, как украинские города уходят под воду, забирая с собой уже живое? Как вам быть грязью под ногами выживших с ума дедов, которые навсегда сделали вас самым самым презираемым народом на планете?" – обратилась к россиянам Маша.

Ведущая подчеркнула, что жители страны-агрессора потеряли возможность изменить отношение к себе, поэтому в будущем их ждет только стыд и презрение.

Маша Ефросинина гневно обратилась к россиянам / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Как вы объясните своим детям, что выбрали купить цветную обложку для паспорта, чтобы не стесняться его в аэропортах, чем организовать хотя бы миллион людей из всей вашей великой страны и разобрать нах*й по кирпичам кремль? Как вам не стыдно жить в этой стране?", — возмутилась Ефросинина.

Напомним, в ночь на 6 июня российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, причинив своими действиями катастрофу. В результате Херсонскую область начало затапливать водой. В настоящее время проводится эвакуация мирных жителей и домашних животных. Впрочем, на подконтрольной России территории Херсонской области тоже затапливает водой населенные пункты. Российские оккупанты не дают местным эвакуироваться.

Ранее украинские знаменитости отреагировали на террористический поступок России. Звезды были шокированы, что оккупанты взорвали Каховскую ГЭС.

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