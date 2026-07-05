Маша Ефросинина после разлуки показала встречу с мужем-военным и их прогулку с сыном

Маша Ефросинина с мужем / © instagram.com/mashaefrosinina

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Украинская телеведущая Маша Ефросинина порадовала поклонников редкими семейными кадрами и показала встречу с мужем-военным Тимуром Хромаевым.

Звезда рассказала, что отправилась в отпуск. Впрочем, полностью отложить рабочие дела не удалось, ведь поездку она объединила с важнейшей миссией. Первой остановкой для семьи стала Одесса, где Ефросинина приняла участие в открытии нового центра протезирования и помощи украинским ветеранам.

«У меня начался отпуск, физически отматывающий меня в поездках, но остается расписанный рабочими зумами. Первая остановка — Одесса», — поделилась ведущая.

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Маша Ефросинина с сыном / © instagram.com/mashaefrosinina

Во время поездки Маша тоже нашла время для самых родных. Сначала она опубликовала кадр с сыном Александром, сделанным в гостинице, а вскоре показала и служащего ныне мужа. На трогательном фото Тимур Хромаев вместе с сыном сидят на террасе заведения и лакомятся мороженым. Ведущая не скрывала эмоций и коротко подписала фотографию: «Мои».

Сын и муж Маши Ефросининой / © instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, Маша Ефросинина и Тимур Хромаев состоят в браке более 20 лет. Супруги воспитывают двоих детей — дочь Нану и сына Александра. После начала полномасштабной войны Тимур вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним, недавно фитнес-тренер Марина Боржемская также показала свой отдых в компании бойфренда и дочери. Вместе они прогулялись по столице.

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