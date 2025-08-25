Маша Ефросинина поздравила сына с днем рождения и подготовила оригинальный подарок

Маша Ефросинина с сыном / © instagram.com/mashaefrosinina

Ведущая Маша Ефросинина поздравила своего сына — Александра — с 11-летием и, в качестве подарка, устроила семейный отпуск в Осло.

Несмотря на свой загруженный график, артистка выделила время на отдых вместе с сыном и, прислушавшись к желаниям мальчика, решила осуществить свою давнюю мечту. Она спросила у Саши, что он хочет в этот особый день, а мальчик ей ответил, что он желает только мира и поездку в желаемую страну.

"На мой вопрос: "Что он хочет на день рождения?", Саша в очередной раз не попросил ничего материального, а снова загадал мир… И поездку в страну своей мечты — Норвегию! Она есть и в моем списке желаний уже десять лет. Но я всегда откладывала, потому что не было времени", — написала звезда в сторис.

Ефросинина также вспомнила, как 11 лет назад врачи не давали ей никаких надежд на беременность, однако она вопреки этому родила мальчика. Она отметила, что Саша стал для нее настоящим маяком добра и света, а когда немного повзрослел, то смог доказать маме, что откладывать жизнь на потом является ошибкой.

