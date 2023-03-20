Маша Ефросинина пожаловалась на постоянные "баны" в Instagram: "Просто душит украинцев"

Телеведущая Маша Ефросинина пожаловалась на то, что администрация Instagram постоянно блокирует ее сообщения и сторис о войне в Украине.

В этот раз публикации знаменитости о российском вторжении и преступных действиях Путина снова удалили как "потенциально неприемлемый контент", а саму Ефросинину отправили в "теневой бан". Теперь для того, чтобы публикации звезды снова появлялись в ленте, ее подписчикам нужно создать активность на ее странице.

"Все мои предыдущие сторис тупо снова снесли! Кажется, Meta уже просто душит украинцев просто так, на всякий случай. Ведь после каждого забаненного сторис ты сидишь в "тренче-невидимке" несколько дней и должен вымоливать реакции у подписчиков! Поэтому вот вам цветы и сынок", — написала Ефросинина.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Чтобы соцсеть больше не блокировала страницу звезды, она поделилась нейтральным во время войны контентом – добавила фото цветов и своего сына Сашу.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что уже не в первый раз Instagram издает публикации телеведущей. Несколько месяцев назад администрация соцсети вообще заблокировала страницу Ефросининой на время.

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