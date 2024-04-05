Маша Ефросинина пожаловалась на проблемы с гормонами и истощение организма

Украинская ведущая Маша Ефросинина пожаловалась на состояние здоровья и назвала причины резких изменений в организме.

Ведущая в своем фотоблоге призналась, что уже давно не дает себе отдохнуть от плотного рабочего графика. Это привело к появлению у Маши ряда проблем с показателями здоровья. В частности, знаменитость пожаловалась на нарушение сна, аппетита и уровня гормонов в организме.

"Женщина, которую вы видите перед собой – это ее личное сокровище, на которое она положила свой большой стальной х*й, запретив себе отдыхать, потому что куча "намного более важных дел". И довела себя до нарушения сна, аппетита, гормонального расстройства, личных проблем и истощения", – написала ведущая.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что значительное количество внимания Маша Ефросинина уделяет благотворительной деятельности. В частности, недавно звезда стала спикершей мероприятия на крупнейшем ежегодном собрании по гендерному равенству и расширению прав и возможностей женщин и выступила с речью в Нью-Йорке.

Напомним, что недавно звездный спортсмен Вячеслав Узелков также рассказывал об ухудшении состояния своего здоровья. Бывший боксер показался в палате больницы и признался, что готовится к сложной операции на важном органе.

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