Маша Ефросинина пожаловалась на воровство за границей: звезда осталась без подарка от Поляковой

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

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Украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина пожаловалась на кражу.

В своем Telegram-канале знаменитость рассказала, что обнаружила пропажу нескольких косметических средств. По словам ведущей, из косметички украли тональный крем, тушь, кисти и даже брендированный карандаш для губ от ее подруги, певицы Оли Поляковой. И это все она заметила дома после приезда в Украину из недавнего путешествия.

Ефросинина не скрывала удивления из-за того, что кто-то мог покуситься именно на косметику. Более того, она вспомнила случай, который произошел с ней много лет назад в Париже, когда из ее чемодана похитили часть наличности.

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Впрочем, об инциденте Маша рассказала без излишней драматизации. Так, она вышла на связь с юмором. Без макияжа, с патчами и бигудами ведущая призналась, что сравнила ситуации и больше ее огорчили не деньги, а именно любимые косметические средства.

Пост Маши Ефросининой

«Когда-то, когда я не могла позволить себе номер с сейфом в парижской гостинице, у меня из 500 евро, которые я спрятала в чемодане, кто-то из уборщиц вытащил четыре купюры по 50 евро и украл. Сейчас собираюсь на работу, достаю из чемодана косметичку, которую всегда беру с собой в путешествии, и вижу, что оттуда сп*з**ли тональный крем, тушь, кисти и даже карандаш для губ от Оли Поляковой. Почему-то досаднее, чем спертая наличка», — призналась ведущая.

Вероятно, кража произошла во время недавнего семейного путешествия в Испанию. Там Ефросинина впервые за длительное время отдыхала вместе с мужем-военным Тимуром Хромаевым, сыном Александром и дочерью Наной, которая в этом году завершила учебу в университете. Во время поездки ведущая делилась редкими семейными фото, на которых показывала всю семью вместе.

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