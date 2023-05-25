Маша Ефросинина празднует 44-летие: ведущая показала, как муж поздравил ее с фронта

Сегодня, 25 мая, день рождения празднует ведущая Маша Ефросинина.

Звезде исполнилось 44 года. Одним из первых знаменитость поздравил муж, бизнесмен Тимур Хромаев. С началом полномасштабного вторжения муж Ефросининой пошел в добровольческий отряд. А сейчас служит в ВСУ и защищает нашу страну на передовой.

Маша Ефросинина с мужем (архивное фото) / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Как рассказала Маша, что ее любимый, хоть сейчас и не рядом с ней, но нашел способ поздравить жену:

"Где бы он ни был, в этот день я обязательно получаю от него розы", – рассказала Ефросинина и показала огромный букет цветов.

Муж прислал Маше розы Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также ведущая поблагодарила судьбу, что за последние 12 месяцев она встречала людей, которые не дали ей сломаться в этот трудный период:

"Я буду благодарить судьбу, как бы странно это ни звучало в такие страшные времена... Спасибо, в первую очередь, за людей, которыми наполнилась моя жизнь за последние двенадцать месяцев. В моменты отчаяния, растерянности, страха.. в мою жизнь входил кто-то, кто помогал и придавал силы и надежду… Столько добра, тепла, заботы от совершенно незнакомых людей я не получала за всю свою жизнь!" – рассказала Ефросинина и добавила, что это был ее "личный год невероятных украинцев".

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"И вот сегодня я сижу одна в пустой квартире, где родились и выросли мои дети, где каждый день мой муж готовил мне завтрак.. Я не могу с ним сбежать на несколько дней в Европу в этот день, как мы обычно делали… Я не зарабатываю и около того, сколько зарабатывала, я не купила себе ничего, чтобы порадовать себя, потому что лучше повезу детей на море… Но я счастлива! Потому что у меня просто море любви от людей!" – призналась ведущая.

Также Ефросинина направила проклятия в адрес кровавого диктатора путина, который уже второй год убивает украинцев и уничтожает наши города:

"А вот плешивая бункерная залупа с задницей лягушки вместо лица, несмотря на все свое наворованное состояние, дворцы и власть — проклятая целым миром, войдет в историю как самый тупорылый больной на всю башку диктатор-террорист, сегодня уже боится пожать человеку руку, шугается стен свого бункера, чтобы свои же не завалили, и срет в чемодан.." – сказала Ефросинина.

Напомним, что в день рождения Маша Ефросинина впервые спела. У нее вышел дуэтный трек с певцом Артемом Пивоваровым в рамках проекта музыканта "Твої вірші, мої ноти".

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