Маша Ефросинина празднует 44-летие: ведущая показала, как муж поздравил ее с фронта

Ведущая поблагодарила судьбу за людей, которых встретила за последние 12 месяцев.
Сегодня, 25 мая, день рождения празднует ведущая Маша Ефросинина.
Звезде исполнилось 44 года. Одним из первых знаменитость поздравил муж, бизнесмен Тимур Хромаев. С началом полномасштабного вторжения муж Ефросининой пошел в добровольческий отряд. А сейчас служит в ВСУ и защищает нашу страну на передовой.
Как рассказала Маша, что ее любимый, хоть сейчас и не рядом с ней, но нашел способ поздравить жену:
"Где бы он ни был, в этот день я обязательно получаю от него розы", – рассказала Ефросинина и показала огромный букет цветов.
Также ведущая поблагодарила судьбу, что за последние 12 месяцев она встречала людей, которые не дали ей сломаться в этот трудный период:
"Я буду благодарить судьбу, как бы странно это ни звучало в такие страшные времена... Спасибо, в первую очередь, за людей, которыми наполнилась моя жизнь за последние двенадцать месяцев. В моменты отчаяния, растерянности, страха.. в мою жизнь входил кто-то, кто помогал и придавал силы и надежду… Столько добра, тепла, заботы от совершенно незнакомых людей я не получала за всю свою жизнь!" – рассказала Ефросинина и добавила, что это был ее "личный год невероятных украинцев".
"И вот сегодня я сижу одна в пустой квартире, где родились и выросли мои дети, где каждый день мой муж готовил мне завтрак.. Я не могу с ним сбежать на несколько дней в Европу в этот день, как мы обычно делали… Я не зарабатываю и около того, сколько зарабатывала, я не купила себе ничего, чтобы порадовать себя, потому что лучше повезу детей на море… Но я счастлива! Потому что у меня просто море любви от людей!" – призналась ведущая.
Также Ефросинина направила проклятия в адрес кровавого диктатора путина, который уже второй год убивает украинцев и уничтожает наши города:
"А вот плешивая бункерная залупа с задницей лягушки вместо лица, несмотря на все свое наворованное состояние, дворцы и власть — проклятая целым миром, войдет в историю как самый тупорылый больной на всю башку диктатор-террорист, сегодня уже боится пожать человеку руку, шугается стен свого бункера, чтобы свои же не завалили, и срет в чемодан.." – сказала Ефросинина.
Напомним, что в день рождения Маша Ефросинина впервые спела. У нее вышел дуэтный трек с певцом Артемом Пивоваровым в рамках проекта музыканта "Твої вірші, мої ноти".
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