Маша Ефросинина призналась, что ее муж, служащий в ВСУ, потерял весь свой бизнес из-за российских оккупантов

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о своем муже, бывшем чиновнике, бизнесмене Тимуре Хромаеве.

Знаменитость откровенно поделилась, что из-за полномасштабной войны РФ против Украины ее муж почти полностью потерял свой бизнес, который строил долгие годы. По словам Ефросининой, бизнес Хромаева был расположен в тех городах, которые российские оккупанты разрушили:

"Его бизнес очень пострадал. Почти все, что у него было выстроено после ухода из чиновничьей деятельности. Оно находилось в зоне, которая потом была оккупирована. Мы ничего не знаем, что с его бизнесом сейчас там, потому что это находится в городах, которые сегодня полностью разрушены. Поэтому я понимаю, что мой муж, чтобы не сойти с ума и как-то уметь жить с тем, что потеряно все в его 48 лет, единственное, что дало ему силы выжить ментально — это идти защищать Украину", — прокомментировала Маша в интервью Наталье Влащенко.

Маша Ефросинина с мужем и сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина поделилась, что в начале полномасштабной войны муж поставил ее перед фактом, что пошел в добровольческий отряд, прикрепленный к ВСУ. Маша рассказала, что все лето ее муж провел под Херсоном, Кривым Рогом и делал очень много вещей, которые помогали ВСУ.

Также ведущая призналась, что сейчас живет на две страны – Польшу и Украину. Поскольку в Польше находится 8-летний сын Маши Саша вместе с ее мамой.

"Я живу на две страны – Украину и Польшу. В Польше с моей мамой живет мой сын Саша 8-летний и мой страх не дает мне силы возвращать его в Украину, а моя привязанность к моему мужу не дает мне силы долго без него быть. Раз в месяц, раз в полтора месяца я езжу на несколько недель в Украину, в Киев. Если в эти недели мой муж свободен", — объяснила ведущая.

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина призналась, что в октябре 2022 года планировала возвращаться в Украину, потому что очень скучала по мужу. Но 10 октября российские оккупанты начали обстреливать Украину "шахидами", и Хромаев убедил жену остаться в Польше:

"Тимур сказал: "Маша, мне будет гораздо спокойнее, если Саша с мамой будет там. Не связывай мне снова руки". Так что он настаивает на том, чтобы я была с сыном. Когда он на ротации, я приезжаю к нему", — добавила Ефросинина.

Напомним, что в прошлом месяце страницу Маши Ефросининой в Instagram заблокировали. Причиной блокирования стали многочисленные жалобы россиян, поскольку в своем фотоблоге ведущая активно рассказывала правду о полномасштабной войне России против Украины.

Читайте также: