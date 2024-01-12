Маша Ефросинина призналась, что провела праздники с мужем-военным за границей и показала редкое фото с ним

Ведущая и блогер Маша Ефросинина призналась, что провела новогодние праздники с мужем-военным Тимуром Хромаевым.

Об этом она рассказала в сторис своей страницы в Instagram. Маша опубликовала редкий кадр с мужем, где он крепко спит, обнимая их сына. Ведущая поделилась, что впервые за год, когда они смогли собраться семьей в полном составе.

Также звезда объяснила, что именно ее встреча с любимым стала причиной того, что она исчезла на время из соцсетей.

"Одна из главных причин моего "отдыха" от соцсетей на праздники – это то, что впервые за год мы наконец-то собрались всей семьей. Последний раз так было на прошлый новый год. Тимуру дали отпуск. И поскольку он военнослужащий и может легко пересекать границу в срок ее действия, все это время он потратил на детей, домашнюю еду и сон", — рассказала Ефросинина о том, как провела праздники.

Маша Ефросинина провела праздники с мужем-военным / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Когда ведущая призналась, что была на новый год с мужем-военным за границей, на нее вылилось множество негативных комментариев. В частности, пользователи негодуют, "где такое пишут, что военным можно пересекать границу", на что Ефросинина показала скрин закона Украины о выезде военнослужащих за пределы Украины во время войны:

Маша Ефросинина провела праздники с семьей / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала поклонникам фото из своей жизни "без фильтров" и засветила свою квартиру.

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