Маша Ефросинина призналась, что сделала губы и рассекретила свой вес

Также ведущая призналась, почему не делает аппаратные процедуры.

Ведущая и блоггер Маша Ефросинина в новом выпуске программы "Взрослые девочки" с Олей Поляковой поделилась очень сокровенным.

Звезда рассказала, что делает и что не делает со своим лицом, чтобы выглядеть моложе. По словам Ефросининой, свой первый ботокс она уколола в 20-летнем возрасте, потому что ее заверили, что так будет лучше. Уже тогда Мария была звездой, и согласилась.

Также ведущая рассказала об определенных проблемах, из-за которых не может делать аппаратные процедуры:

"Последние пять лет у меня реально проблема. У меня выработался к ботулотоксину иммунитет и меня он не берет. Частично по этой причине я отрезала челку, потому что мой лоб ходит по всему лицу. Я не делаю вообще никогда аппаратные процедуры, потому что у меня есть большая проблема, от которой страдаю. Это пигментация на лице. Она появилась около полугода назад и я буквально проснулась с рябым лицом. Скорее всего, это была постковидная реакция на гормональную систему. Мне объясняли, что пигментные пятна – это гормональный сбой. Я проснулась как гребаный леопард и рыдала", — поделилась Маша.

instagram.com/mashaefrosinina

Также не стала знаменитость скрывать, что сделала контур своей верхней губы, поскольку "у нее его вообще нет". Не стала Ефросинина скрывать и свой вес и призналась, что весит 64 килограмма.

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