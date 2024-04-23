Маша Ефросинина призналась, где и кем на самом деле в ВСУ служит ее муж и как его изменила война

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина призналась, где и кем на самом деле служит ее муж, бизнесмен, а с начала полномасштабной войны военный, Тимур Хромаев.

Знаменитость рассказала, что ее любимый занимается радиоэлектронной борьбой. Он является военнослужащим 112-й бригады киевской ТрО. Тимур Хромаев — командир роты. В настоящее время муж Ефросининой служит на Запорожском направлении, но в то же время он ездит по стране по разным объектам.

"Он командир роты. Он в 112-й киевской бригаде ТрО, радиоэлектронная борьба. Сейчас он на Запорожском направлении, и, в принципе, он по объектам ездит по всей стране", — рассказала Ефросинина в интервью "УП" .

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также ведущая призналась, как ее мужа изменила война. По словам Маши, Тимур стал более замкнутым и жестким. Изменились некоторые их семейные привычки. В частности, перед сном муж показывает ведущей, как они с побратимами уничтожают вражеские цели. Ефросинина убеждена, что это держит Хромаева и не дает ему опускать руки.

"Он стал более замкнутым, жестким. Если мы раньше перед сном могли что-нибудь почитать или посмотреть, теперь, когда он бывает в Киеве, перед сном он обязательно показывает мне, как они уничтожили цель: "Посмотри, посмотри, это мы, а это разлетелись их ноги и руки" — романтика. Но я вижу, что его это держит. И когда я начинаю рвать на себе волосы: "Скажи, что будет?", он говорит: "Бороться будем, а какие варианты", — прокомментировала ведущая.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее Маша Ефросинина высказалась об отношениях с сестрой Лизой Ющенко, которая находится в РФ и молчит о российском вторжении в Украину. Ведущая ответила, говорила ли с родным человеком о войне.

Читайте также: