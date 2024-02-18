Маша Ефросинина призналась, как интим спас ее брак с мужем от развода

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина призналась, как после развода с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым, они возобновили свои отношения.

Звезда объяснила, что после 11 годовщины брака они с избранником разводились на год, поскольку имели разные взгляды на жизнь и их не удовлетворяли отношения в постели:

"В 2013 году мы разводились на год. И нам показалось тогда, что мы остались родными людьми, близкими друзьями и родителями дочери. И мы так стремительно развивали наши разные карьеры. Наши жизни шли параллельными путями. Я помню, что мы решили развестись, когда поняли, что и секс стал пустым", - призналась знаменитость в программе "Эбаут".

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Впрочем, именно интим и возобновил их брак, ведь, по словам Маши, они вернули страсть с помощью тайных встреч наедине. Кроме того, на пути обновления отношений произошли и внутренние изменения. В частности, они научились правильно разговаривать друг с другом:

"Секс обновил наш брак после развода. Через год мы переспали. Он (муж – прим. ред.) многое для этого сделал: это было сюрпризом, он обновился полностью. Он убрал много факторов, которые меня в нем триггерили. Выстроил "лестницу", где на вершине был секс. Мы начали встречаться, быть любовниками и никому не говорили из друзей и даже дочери, потому что мы совершили основную ошибку. Этот брак принадлежал всем: нашей дочери, родителям, друзьям, социуму... Всем, кроме нас. Мы стали сознательными зрелыми людьми. Мы поженились, мне было 23, а ему – 27. А развелись – мне 33, а ему – 37 и мы уже другие люди. И мы не можем поговорить?", - добавила ведущая.

Напомним, недавно Маша Ефросинина делилась собственными методами преодоления печали. Так, ведущая показалась в бане и погрузилась в ледяной Днепр.

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