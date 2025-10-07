Маша Ефросинина призналась, как изменились их с мужем-военным отношения после начала войны

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина откровенно рассказала, как изменилась ее жизнь после начала полномасштабного вторжения.

Артистка призналась, что война заставила ее отказаться от многих радостей, которые раньше казалась привычными. В своем блоге в Instagram Ефросинина ответила на вопросы, которые обычно задает гостям в своих интервью. Один из них касался вещей, от которых ей пришлось отказаться за время полномасштабного вторжения.

"От романтических путешествий со своим мужем. Все, кто давно на меня подписан, знают, что у нас с Тимуром был такой прикол — мы могли поехать в Европу на несколько дней ради нас двоих", — поделилась звезда.

Маша Ефросинина с мужем / © instagram.com/mashaefrosinina

Ефросинина добавила, что теперь стала более сдержанной и отстраненной от шумных компаний и вечеринок. Она не осуждает тех, кто продолжает праздновать, но сама не чувствует внутреннего ресурса для этого.

"Еще я, наверное, отказалась от веселых компаний и вечеринок. Это не потому, что их у меня нет или нет возможности, или что я не считаю это правильным. Я, кстати, считаю это правильным. У меня самой почему-то это не получается", — призналась ведущая.

Напомним, недавно Маша Ефросинина поделилась воспоминаниями о сложном периоде, когда ее 21-летняя дочь уехала за границу. Телеведущая призналась, что тогда муж запрещал ей звонить дочери, чтобы не мешать адаптации.