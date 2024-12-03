Маша Ефросинина призналась, как муж-воин поддерживает ее творчество во время войны

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина поделилась переживаниями о своем муже-военнослужащем Тимуре Хромаеве.

По словам звезды, эти периоды длительной разлуки очень болезненные для нее. Ефросинина говорит, что иногда даже размышляет об уместности ярких образов или участия в развлекательных шоу. Тем не менее, Тимур сразу успокаивает возлюбленную и говорит, что она таким образом наоборот вдохновляет его.

Тем временем на Рождество Маша мечтает о возвращении мужа домой. Ведущая поделилась, что в праздничный день с сыном Сашей обязательно приготовит что-то вкусное и будет ожидает осуществления мечты.

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Получаю от него сообщение: "Любимая, действуй, живи, твори, сотворяй. Это дает мне вдохновение и ощущение того, что ты держишься". Я буду ждать его (на Рождество – прим. ред.). Мы с нашим сыном Сашей приготовимся и будем мечтать о том, чтобы наш папа был с нами", - рассказала Маша в программе "ЖВЛ" во время съемки музыкального фильма о Рождестве.

Напомним, недавно танцовщик, а ныне военный Дмитрий Дикусар показал свое редкое фото во время службы в ВСУ. Кроме того, знаменитость напомнил украинцам о важных вещах во время войны.

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