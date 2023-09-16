Маша Ефросинина призналась, как относится к мужчинам, выехавшим из страны во время войны

Телеведущая Маша Ефросинина призналась, как относится к мужчинам, которые во время полномасштабной войны уезжают за границу со своими семьями.

Поклонники поинтересовались у знаменитости в Instagram, смирились ли они с тем, что некоторые украинцы незаконно бегут из страны, чтобы не проходить военную службу, в то время как ее муж находится на фронте.

Ведущая поделилась, что считает эту тему болезненной. По словам Маши, она против такого поведения сограждан, но пытается не осуждать их.

"А зачем мириться с этим? Я не мирюсь. Я против, как женщина, в семье которой мужчиной было принято решение идти защищать нас с вами и собственно страну уехавших из нее. И которая видит тысячи женских судеб, в которых приняты такие сами решения. Но наряду с тем, я знаю не меньше историй, где женщины шантажируют своих мужчин, мол: "не уедешь - семья распадется!" Это болезненная тема для многих семей, где больные детки. Война разрушила много семей. Поэтому лично я в середине протестую, но стараюсь не осуждать, не зная причины", — сказала Ефросинина.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что в это время в РФ пропагандисты признали Ефросинину "террористкой" и заочно "приговорили" к семи годам колонии. Друг ведущей Сергей Притула пошутил, почему именно его коллегу так отметили в стране-агрессорке.

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