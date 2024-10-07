Маша Ефросинина призналась, как после незаконного "ареста" Россия давит на нее: "Серьезные ограничения"

Украинская ведущая Маша Ефросинина рассказала о последствиях так называемого ареста, наложенного на нее в прошлом году Россией.

Так, в 2023 году Московский суд "заочно" приговорил украинскую знаменитость к семи годам колонии. Оккупанты признали Ефросинину виновной в так называемом распространении военных "фейков" по мотивам политической ненависти. Через год Маша в фотоблоге раскрыла подробности такого циничного заявления государства-террористки. Дело в том, что теперь знаменитость не может свободно передвигаться по миру. По словам Ефросининой, сейчас она полностью избегает визитов стран, которые дружат с российскими преступниками. И это все для того, чтобы избежать ареста.

"В начале 2023 года, когда в з*л*пии меня объявили в розыск и приговорили к семи годам колонии, вы все поздравляли меня с этим! Но мало кто знает, что этот приговор налагает серьезные ограничения на мои путешествия — да, я не могу ездить примерно в 30% стран мира, потому что они дружат с Россией и могут меня выдать. Такая история... В Грузию свою любимую не могу, например. Никакой Турции, Эмиратов", - написала ведущая в фотоблоге.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

В результате в свой отпуск Маша отправилась в Италию. Кстати, ведущая призналась, что это впервые за длительное время она проведет отдых исключительно наедине с собой. И похвасталась местными видами.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, недавно певица Камалия раскрыла, как дочь Мохаммада Захура от жены-россиянки помешала их браку.

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