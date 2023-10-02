Маша Ефросинина призналась, почему обиделась на мужа из-за его решения пойти в ВСУ: "Я злилась"

Телеведущая Маша Ефросинина вспомнила, какие эмоции испытывала, когда узнала о решении мужа Тимура Хромаева уйти воевать на фронт.

В своем Instagram ко Дню защитников и защитниц Украины ведущая поделилась черно-белым фото, обнимающим своего любимого в военной форме. В публикации Маша поделилась переживаниями по поводу того, что муж решил взять в руки оружие.

"За двадцать лет нашей супружеской жизни мы, даже в кризисные времена, все решения принимали вместе. Никакого решения относительно нашей семьи мы не приняли с тобой по отдельности... Кроме одного единственного. Твоего решения пойти в ряды Вооруженных Сил Украины. Как я слилась. Как обижалась на тебя, что оставляешь меня саму. С детьми. С кучей купезной проблем и трудностей. С заработками.. Как страдала, что не посоветовался со мной... Как плакала от страха, потому что знаю, что ты держал оружие, только когда водил меня на свидание в тир два десятка лет назад...", — рассказала Ефросинина.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Несмотря на свою злость и женское оскорбление, ведущая все же нашла в себе силы смириться с решением мужчины. Сейчас Маша до сих пор испытывает страх и печаль, но очень благодарна Тимуру за его героизм и защиту нашего государства.

"Тогда я злилась, но внутри, на самом деле, гордилась тобой. Боялась за тебя до панических атак, но не стала прибегать к манипуляциям- за двадцать лет я впервые почувствовала, что мне лучше просто принять твое решение. Ты – мой защитник. Всегда. А сейчас еще и всей страны.Уже больше года мне очень-очень паршиво в одиночестве. Я то много плачу, то не могу выжать ни слезинки, так задавливаю всю боль внутри. Но я сильная, и ты прекрасно это знал, когда принимал свое решение. . А я теперь точно знаю, что настоящие мужество, сила и достоинство существуют — это ты, Тимур", — обратилась к мужу Ефросинину.

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