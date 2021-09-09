Маша Ефросинина призналась, за что ей до сих пор стыдно перед мамой

Маша Ефросинина призналась, за что ей до сих пор стыдно перед мамой

Телеведущая также вспомнила свое детство в Магадане.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала об отношениях с мамой Людмилой.

Блогерша призналась, что мама — женщина, на которую всю свою жизнь равняется. У звезды прекрасные отношения с родным человеком, впрочем, есть момент, за который Маши до сих пор стыдно перед ней. Так, Ефросининой неудобно за то, что курила. Об этом говорится в программе "Жизнь известных людей".

"Я на балконе это делала и мама приходила: "Ану, дай понюхаю". "Это не я, я стояла рядом у лавочки, где курят". Затем находила сигареты, я говорила, что не мои, взяла подержать, чтобы их не наругали родители. И дай Бог ей счастья здоровья. Она давала мне глазами понять, что она так мне верит, но никогда не спалила меня перед папой. Мама, извини и спасибо", — поделилась звезда.

Маша Ефросинина с родителями / instagram.com/mashaefrosinina

Сама, став мамой двоих детей, Маша вполне переняла модель воспитания своей мамы, за что ей очень благодарна.

"Делай свои ошибки, я не буду лезть с советами. Но если они тебе нужны — приходи. Вижу по своей дочери, я прямо вижу, как она идет на ошибку, и я себя сдерживаю, говорю: "Нанусик, будет больно, но это твой путь", — поделилась Маша.

Маша Ефросинина с мамой и дочкой / instagram.com/mashaefrosinina

Также, знаменитость поделилась, чему она научилась в родного человека. Так, мама привила звездной дочери любовь к себе, умение положиться на себя, решать проблемы самостоятельно не перекладывать ответственность на кого-то.

"Она просто очень у меня крутая, она мой близкий друг до сих пор, и была им, и остается. Если вы хотите, чтобы я расплакалась сразу в секунду — это надо, чтобы она подошла сюда и сказала "доченька", и все, мне трында", — рассказала телезвезда.

instagram.com/mashaefrosinina

Вспомнила знаменитость и свое детство. Так, когда Маше было всего 6 месяцев, ее родители Александр и Людмила переехали в Магадан. Детство было тяжелым: мама с папой много работали, чтобы прокормить семью. И тем не менее, Маша вспоминает те времена только с улыбкой.

"Росла в Магадане в страшном морозе. У нас во дворе были качели и когда было минус 10 и минус 15 можно было выйти погулять. Мама мне всегда говорила: "Я тебя очень прошу, не надо лизать ничего железного, потому что примерзнет язык. Я выходила на те качели и примерзала, это страшная боль. И поэтому я языка ранила, знаете, заткнуться до сих пор не могу", — отметила блогера.

instagram.com/mashaefrosinina

Сочувствие вечно усталой маме смешалось с горьким чувством обиды — на мамину работу, которая фактически воровала у нее родного человека. Маленькая Маша искала любую возможность, чтобы побольше провести времени с мамой.

"Мне действительно ее не хватало, она очень много работала. Когда у нас собирались гости, мама готовила весь стол сама, я поняла одну классную фишку, если я буду ей помогать готовить — есть возможность провести с ней время. Я так старалась нарезать, чтобы маме понравилось, чтобы она меня еще позвала ей помогать. Я даже горошек могла нарезать, чтобы мама мне позволила делать то оливье с ней", — вспомнила Ефросинина.

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала, как почти одновременно забеременела со своей родной сестрой. Сестры не договаривались о планировании беременности.

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