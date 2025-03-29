Маша Ефросинина произвела фурор в Сети из-за кардинальных изменений внешности: реакция звезд

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

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Украинская ведущая Маша Ефросинина показала свой эксперимент с внешностью.

Знаменитость в фотоблоге опубликовала серию фото с новым цветом волос. Маша отказалась от образа брюнетки и превратилась в блондинку. Она призналась, что давно хотела сменить имидж. В частности, под влиянием фильма "Малена". Правда, такие изменения временны. Как оказалось, Ефросинина не перекрасилась, а просто примеряла парик.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

"Давно мечтала стать блондинкой… Мой любимый фильм с Моникой Белуччи, роль в котором так сильно меня поражала в разные годы моей жизни - "Малена". Режиссер Джозеппе Торнаторе решил усилить передачу трансформации и внешним видом героини - она становится блондинкой. Каждой из нас, девушки, хватает поводов для трансформаций в эти годы, и они гораздо глубже, чем просто изменить цвет волос. Для этого есть парики. Хотя эксперимент мне понравился! Это стоило того, чтобы понять, что внутри я брюнетка", – написала звезда.

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Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Между тем поклонники не поскупились на комплименты ведущей, хотя и признались, что ей больше подходит естественный цвет волос. Кроме того, украинские звезды тоже написали множество комментариев с одобрительными отзывами о таком новом амплуа Ефросининой.

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