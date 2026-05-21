Маша Ефросинина прокомментировала обвинения в угрозах известному стилисту и ответила на упреки

Маша Ефросинина и Егор Андрюшин

Украинская телеведущая и интервьюер Маша Ефросинина отреагировала на слухи об угрозах известному стилисту Егору Андрюшину после громкого скандала вокруг неудачного интервью.

История вокруг визажиста в последние дни активно обсуждается в соцсетях. Визажист рассказал, что побывал на разговоре с известной интервьюершей, которая якобы задавала ему провокационные вопросы о личной жизни. По словам блогера, во время беседы также прозвучали намеки о «влиятельном депутате», который якобы является его покровителем. Егор не стал продолжать интервью и просто покинул студию. Впоследствии, как утверждает Андрюшин, ему начали поступать сообщения с угрозами и предупреждениями о возможных «последствиях» для карьеры. Имени женщины он так и не назвал

В соцсетях пользователи сразу начали строить предположения, кто именно мог быть той загадочной собеседницей. Среди имен, которые активно упоминали в комментариях, оказались Рамина Эсхакзай, Алина Доротюк, Маша Ефросинина и Маричка Довбенко. Впрочем, публично на ситуацию отреагировала только Ефросинина. Ведущая призналась, что была удивлена такими предположениями, ведь во время информационного шума отдыхала с друзьями за городом и даже не следила за новостями.

«Уважаемые прихожане, объясните, что происходит? Почему у меня такое спрашивают? Что я пропустила со своим побегом с друзьями? Почему вообще кто-то предполагает, что я угрожаю кому-то, потому что я, как не трудно догадаться, вообще избегаю распрей, тем более публичных», — эмоционально отреагировала телеведущая.

Напомним, ранее Егор Андрюшин заявил, что прекратил интервью из-за некорректных вопросов о личной жизни и возможных связях с политиками, на что в ответ получил угрозы. И хотя конкретных имен блогер не назвал, в Сети сразу начали появляться десятки версий относительно личности загадочного интервьюера.

