Маша Ефросинина прокомментировала свою чрезмерную худобу: "Я под наблюдением врачей"

Украинская ведущая Маша Ефросинина ответила на вопросы поклонников, которые тревожат их больше всего.

В частности, фанатам звезды не дает покоя ее, по мнению поклонников, чрезмерная худоба. Раньше Маша уже не раз говорила, что ей комфортно быть в таком весе. Впрочем, в новом выпуске проекта "Взрослые девочки", который Ефросинина ведет с Олей Поляковой, ведущая дала более развернутый ответ:

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я слежу за здоровьем. Я под наблюдением врачей. У меня немного пищевое расстройство. Это на фоне стресса. Я или ем, или не могу есть. В меня просто не заходит еда. Анализы сдаю раз в три месяца. Вот сейчас поеду в Украину и снова сдам все анализы", — рассказала Ефросинина, которая для записи программы специально приезжала в Грузию, где Оля Полякова принимала участие в шоу "Танцы со звездами".

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, что в свою очередь, во "Взрослых девочках" Оля Полякова прокомментировала слухи, действительно ли она развелась с мужем Вадимом после 18 лет брака. Певица призналась, что с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину ее отношения с мужем изменились.

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