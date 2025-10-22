Маша Ефросинина раскрыла детали службы мужа и что он ей запрещает делать

Маша Ефросинина с мужем / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая Маша Ефросинина, которая ранее рассказала об успехах дочери за границей, раскрыла детали службы мужа и призналась, что он ей запрещает делать.

Тимур Хромаев с начала полномасштабной находится в рядах ВСУ. Маша Ефросинина на проекте "Наодинці с Гламуром" признается, что особо ничего не может рассказывать о службе возлюбленного. В первую очередь, это запрещает делать сам Тимур. По словам ведущей, ее муж занимается защитой неба от вражеских целей, в его командовании увеличивается количество людей, и врага эта информация может интересовать. Поэтому, Тимур в целях безопасности попросил жену воздерживаться от комментариев.

"О Тимуре сложно говорить... Мне нельзя о нем говорить, потому что мой муж уже достиг больших результатов в борьбе с нашим врагом. Он попросил меня очень многого не говорить о нем из-за определенной безопасности моей и ребенка и, конечно, его. То, чем он занимается, является определенным объектом для нашего врага. Я им горжусь. Когда-то я смогу все рассказать, выйти и кричать на балкон, что я замужем за мужчиной, который на самом деле делает очень много для защиты нашего воздуха", - признается ведущая Анне Севастьяновой.

Маша Ефросинина с мужем и сыном / © instagram.com/mashaefrosinina

Вместо этого Ефросинина рассказала об их встречах. Знаменитость поделилась, что с началом полномасштабной войны ей крайне редко выпадала возможность увидеть возлюбленного. Однако в 2025 году эта ситуация изменилась, поскольку Тимур работает практически по всей Украине. По словам Ефросининой, раз в месяц они обязательно видятся, а то и чаще.

"Из-за того, что его позиции растут, в его командовании уже увеличивается количество людей, направлений и регионов, в которых они работают со своими штабами, то я вижу его чаще. Он все больше приезжает сюда на отчетность, собрание штаба. 2025 год был гораздо легче, чем предыдущие два с половиной, потому что мы видимся. Мы видимся в худшем случае раз в месяц, в лучшем - он может приезжать на день-два, увидеть нас с Сашей", - поделилась ведущая.

Напомним, сама Маша Ефросинина с 2023 года находится в розыске МВД России. Ранее ведущая призналась, как ей из-за этого пришлось бежать из Грузии.