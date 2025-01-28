Маша Ефросинина раскрыла имя режиссера, который ее домогался в 18 лет: "Это была моя травма"

Украинская блогерша и телеведущая Маша Ефросинина назвала имя режиссера, который домогался ее.

Неприятный опыт знаменитости пришлось пережить в 18 лет, когда она получила свою первую работу на телевидении. Мужчиной, который домогался Машу Ефросинину, был режиссер Вячеслав Матвеев. Ведущая говорит, что не рассказывала об этом публично, ведь это была ее личная травма. Ефросинина также добавила, что Матвеев – всего-навсего режиссер одного проекта. По словам ведущей, если бы у него было влияние в медийном пространстве, она бы не молчала.

"У каждого есть свой Талашко, Белоус, режиссер. Я могу назвать его фамилию. Его фамилия была Матвеев. Это никому ни о чем не говорит. Возможно, он уже умер. Он был режиссером одного проекта. Поверьте мне, если бы это был влиятельный человек и много чего делал сейчас в нашей медийной системе, я бы давно раскрыла его имя. Это была моя личная травма", — рассказала знаменитость в комментарии "Сніданку з 1+1".

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Отметим, Маша Ефросинина рассказала, что стала жертвой сексуальных домогательств после разгоревшегося вокруг режиссера и преподавателя Андрея Биулоса скандала. Студентки КНУ имени Карпенко-Карого обвинили его в сексуальных домогательствах. Своей историей Ефросинина стремилась поддержать женщин и показать, что они - не одни.

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