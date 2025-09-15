Маша Ефросинина раскрыла истинную причину закрытия своего бизнеса после пяти лет существования

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая и интервьюер Маша Ефросинина раскрыла истинную причину закрытия своего бизнеса, который существовал на протяжении пяти лет.

Знаменитость была владелицей бренда, который специализировался на производстве домашней одежды. Бизнес Маши Ефросининой пережил испытания коронавирусом, когда в условиях карантина было тяжело работать. Однако в прошлом году ведущая приняла сложное решение о закрытии.

Маша Ефросинина объясняла это тем, что она решила сконцентрироваться на других сферах деятельности. Но, оказывается, это не одна причина. На проекте "Ранок у великому місті" ведущая говорит, что производственные мощности были расположены не в Киеве. Во время полномасштабной войны тот город сильно обстреливали. Поэтому, в конце концов, бизнес пришлось закрыть. По словам Маши, не удалось спасти вообще ничего.

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

"Бренд домашней одежды мы закрыли в прошлом году. Он не выдержал событий. Так случилось, что все наши склады были не в Киеве, а в другом городе, который очень сильно обстреливали. Нам не удалось вернуть ни одной пуговицы, ни одной тесьмы", - говорит ведущая.

