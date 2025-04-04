Маша Ефросинина раскрыла правду о 22-летнем браке с мужем и призналась, были ли измены

Маша Ефросинина с мужем / © instagram.com/mashaefrosinina

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Украинская ведущая Маша Ефросинина прокомментировала очередные сплетни об изменах в отношениях.

Ведущая в браке с бизнесменом, а ныне военным Тимуром Хромаевым уже более 20 лет. Маша утверждает, что на самом деле за все это время возлюбленный ни разу не дал повода для сомнений. Поэтому приписывание ему тайных романов на стороне — полная чушь.

Звезда также вспомнила период, когда Тимур только влюблялся в нее. Маша отмечает, что тогда выглядела совсем иначе, в том числе имела другой вес. Поэтому за этот долгий путь рядом с бизнесменом она претерпела столько изменений, что он в шутку признается, что каждый раз любит ее разную и всегда поддерживает.

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Маша Ефросинина с мужем / © instagram.com/mashaefrosinina

"Сейчас мы слышим очередные сплетни о нашем разводе и то, что я застала его с любовницей. А он мне говорит: "Она же мне не нужна, у меня постоянно разные женщины". И это наша шутка. Я настолько за эти 22 года кучу раз изменилась и внешне, внутренне — выстраивала свое тело, занималась здоровьем... И он не успевает привыкать ко мне новой. Но мужчина не должен быть точкой опоры, о которую женщина формулирует для себя ценность ухода за собой", — подчеркнула Ефросинина в программе "Терапия Красотой".

Напомним, недавно певец Дмитрий Волканов рассекретил свои отношения и прокомментировал, крутил ли когда-нибудь роман с Андреем Данилко.