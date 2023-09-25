Маша Ефросинина раскрыла секрет, как держит себя в форме: "Постоянно выискиваю новые процедуры"

Телеведущая Маша Ефросинина раскрыла поклонникам свои секреты красоты и молодости.

Знаменитость имеет просто отличный внешний вид и получает немало вопросов о том, как ей удалось добиться такого результата. В своих Instagram-stories Маша ответила, что хороший внешний вид заключается в труде над собой.

"Вопреки стараниям сплетников о моей пластике и еще какую-то х*рь, что обо мне пишут, я могу снова и снова повторять, что внешний вид — это работа, мать ее за ногу! Большая ежедневная кропотливая работа", — отметила Ефросинина.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Так, ведущая перечислила пункты, которые пытается придерживаться ежедневно для безупречного вида. Среди них не только косметические процедуры, но забота о своем психическом здоровье.

"В моем случае пищевые дисциплина и режим. БАДы и нутрицевтики по назначению специалистов. Физические нагрузки. Психотерапия. Духовная экологичность. Я много работаю над генеральной уборкой в своем пространстве! И конечно, beauty-уход! Я постоянно выискиваю новые процедуры. Причем, где бы ни была", — поделилась Маша.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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