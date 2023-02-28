Маша Ефросинина расплакалась, когда заговорила о службе мужа на фронте: "Он написал завещание"

Телеведущая и блогерша Маша Ефросинина рассказала о муже Тимуре Хромаеве, который в начале полномасштабной войны пошел служить на фронт.

В частности, знаменитость поделилась своими переживаниями, когда говорила о посттравматическом стрессовом расстройстве у женщин, которые ждут мужчин с войны. Маша призналась, что она сама работала с психологом. Решение мужа пойти воевать далось ей нелегко, ведь она обвиняла Тимура в том, что он оставил ее и детей самих. Свои переживания Ефросинина прорабатывает со специалистом.

Маша Ефросинина провожает мужа на фронт / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Я работаю с психологом несколько раз в неделю, потому что я обвиняла своего мужа в том, что он туда идет (на фронт – прим. ред.). Сколько времени мне понадобилось. Моя психика защищалась, она говорила мне: "Ты остаешься одна. Он написал завещание. Это значит, что он где-то попрощался со мной. Это значит, что он выбрал войну, а не меня с нашими детьми". Я работаю для того, чтобы быть в здравом уме, когда мой муж вернется. И когда он очень сильно изменится. А он изменится. Он уже меняется", — рассказала Маша на YouTube-канале "Розмова".

Когда знаменитость рассказывала о службе мужа на фронте, то не смогла сдержать эмоций. На глазах ведущей выступили слезы, а ее голос дрожал.

Маша Ефросинина / Фото: скриншот с видео

Напомним, ранее Маша Ефросинина рассказала об общении с родной сестрой Лизой Ющенко, которая после начала полномасштабного российского вторжения осталась жить в Москве. В частности, их позиция по поводу войны в Украине оказалась разной.

Читайте также: