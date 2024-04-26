Маша Ефросинина расплакалась прямо посреди шоу и призналась, как изменилась за последний год

Ведущая и общественная деятельница Маша Ефросинина стала приглашенной гостьей нового выпуска масштабного шоу на телеканале ТЕТ "Україна неймовірних людей".

Уже в эту субботу, 27 апреля, в 22:00 вместе со зрителями в зале звезда будет оценивать выступления восьми талантливых участников, из которых только один пройдет в финал и сразится за денежный приз на осуществление своей мечты.

Машу Ефросинину и всю страну поразят певец и баянист Ярослав Стас, воздушная гимнастка Анастасия Горбацевич, которая в четыре года установила национальный рекорд Украины, художник с мировым именем Даниэль Скрипник, работающий с Imagine Dragons, The Weeknd, Билли Айлиш и другими топовыми звездами. А также 46-летняя балерина Виктория Веласкес-Карон, разрушающая все стереотипы, вместе с другими талантливыми украинцами.

"Я получила целую палитру эмоций. Я не завидую режиссерам монтажа, потому что я и посмеялась, и поплакала, и улетела немного в свои переживания. Во-первых, ни один из участников не похож друг на друга вообще никак. Ни по таланту, ни за подачей, ни по стилю, ни по вайбу. Мне очень интересно было рассматривать их даже тогда, когда они просто сидели и ждали своего выступления. На их лицах читались и волнение, и застенчивость, и весь опыт жизни" – прокомментировала звездная гостья.

Маша Єфросинина на шоу "Україна неймовірних людей"

Маша Ефросинина убеждена, что даже через телеэкраны проект "Україна неймовірних людей" способен вдохновлять и дарить надежду, ведь это настоящий манифест нашей нации.

"Что как не это может сегодня вдохновлять украинцев. "Україна неймовірних людей" - это еще одна возможность увидеть, что мы держимся, развиваем наши таланты, ценим друг друга и верим в то, что все у нас будет круто. Что если не это должно быть сегодня на телевидении. Я очень рада, что на ТЕТ появилось такое шоу. Это манифест украинцев", – высказалась ведущая.

Маша Ефросинина и Юлия Санина на шоу "Україна неймовірних людей"

За кулисами проекта Маша Ефросинина призналась, что за последний год в ней самой произошел ряд изменений. За время полномасштабного вторжения ведущая осознала всю свою силу и научилась останавливаться, чтобы насладиться моментом.

"Я наконец научилась жить настоящим. У меня нет жестко распланированного на несколько месяцев вперед графика. Максимум на неделю-две. Я стала легче на подъем. Я научилась испытывать на вкус эмоции во всей их палитре. Раньше я такого не умела. Я неслась, неслась и неслась. Сейчас я тоже несусь, но умею останавливаться, чтобы посмаковать момент", – поделилась Маша Ефросинина.

Открывайте для себя таланты невероятных украинцев по субботам в 22:00 вместе с ведущими Юлией Саниной, Тимуром Мирошниченко и приглашенными звездами. Смотрите и вдохновляйтесь проектом "Україна неймовірних людей" на телеканале ТЕТ.

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