Маша Ефросинина рассекретила, где учится ее дочь и почему избегает публичности

Дочь телеведущей Маши Ефросининой – 19-летняя Нана – избегает популярности и не любит, чтобы ее обсуждали в публичном пространстве.

Как объяснила знаменитость, ее дочь не хочет быть популярной. Нане некомфортно показывать свою жизнь на всеобщее обозрение. Между тем, Ефросинина уважает выбор дочери и крайне редко что-то о ней рассказывает.

"Нана действительно очень не любит публичность. Она даже не позволяет мне рассказывать. На все мои вопросы: "Ну почему так все жестко и почему так все строго?" Она сказала: "Мама, вот представь себе, что вот тебе нравится публичность, а мне с точностью до наоборот. Я не понимаю всего того, что испытываешь ты. Мне не нравится, когда меня обсуждают. Мне не нравится, когда говорят обо мне. Мне не нравится, когда меня снимают. Мне даже не нравится, когда смотрят на меня на улице. Я этого не хочу. Я хочу свободы. Я хочу свободной жизни. Я хочу принадлежать сама себе", – рассказала ведущая в интервью LIGAnet.

Маша Ефросинина с дочерью / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

А вот об учебе Наны Ефросинина рассказала. Девушка училась в канадском колледже, который дает возможность без проблем поступить в высшее учебное заведение. Однако в тот период была эпидемия коронавируса, а в Канаде были жесткие ограничения. Это повлияло на Нану. Так что колледж девушка окончила экстерном и поступила в нидерландский университет.

Напомним, ранее Маша Ефросинина резко высказалась о младшей сестре Елизавете Ющенко, которая с мужем и детьми живет в Москве и молчит о войне в Украине.

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