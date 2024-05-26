Маша Ефросинина рассекретила, как отпраздновала 45-летие и какой сюрприз ей сделали муж и дочь

Ведущая также рассказала, как после празднования погрузилась в эмоциональную яму, ведь узнала Харьков.

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина рассекретила, как провела свой день рождения и какой сюрприз ей сделали муж и дочь.

25 мая знаменитости исполнилось 45 лет. Этот день она решила провести в кругу родных и близких. Ведущая призналась, что позволила себе отдохнуть и отложила телефон. Более того, родные Ефросининой сделали ей сюрприз. В Украину приехала 20-летняя дочь Нана. Также домой с фронта прибыл муж ведущей Тимур Хромаев.

"Вчера (25 мая – прим. ред.) родные люди сделали мне сюрприз: приехали моя дочь и муж. Собрались самые близкие моему сердцу люди, чтобы я почувствовала праздник. Я решила позволить себе раствориться в этом таком редком моменте…и отложила телефон", – поделилась ведущая.

Пост Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Впрочем, вечером, когда Ефросинина уже вернулась в инфопространство, была шокирована. Ведущая прочла новости из Харькова, где Россия попала по зданию гипермаркета "Эпицентр" и забрала жизни невинных людей.

"В течение вечера мне не говорили о Харькове. Уезжая домой, я прочла. И снова почувствовала этот, только нам, украинцам, известный эмоциональный скачок из счастья в ад… Выходит, что физически испытывать настоящую радость и наслаждение ты можешь лишь механически погрузив себя в информационный вакуум…Мои соболезнования пострадавшим и семьям погибших", — высказалась ведущая.

Напомним, ранее российский шоумен Максим Галкин отреагировал на ракетные обстрелы Харькова Россией. Юморист раскритиковал враждебные действия страны-агрессора.

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