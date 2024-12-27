Маша Ефросинина рассекретила страну, где живет ее 20-летняя дочь, которая избегает публичности

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина рассказала о жизни и обучении 20-летней дочери Наны.

Так, знаменитость довольно редко рассказывает о дочери. Как известно, Нана не любит публичности и не хочет, чтобы ее обсуждали на публике. Однако на этот раз Ефросинина сделала исключение. Ведущая призналась, что ее старшая дочь живет в Амстердаме. Там 20-летняя Нана получает образование политолога в одном из университетов, куда поступила до начала полномасштабного вторжения.

"Еще до большой войны она стала студенткой университета в Амстердаме. Собственно, в январе 2022 года мы получили подтверждение о поступлении. Первые полгода вторжения была со мной и Сашей за границей. И в сентябре 2022-го я привезла ее в Амстердам. Она учится на политолога. Это ее выбор, потому что она всегда интересовалась перестройкой мира", — рассказала звезда в комментарии oboz.ua.

Дочь Маши Ефросининой / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Знаменитость признается, что сейчас она очень счастлива, потому что дочь наконец приехала на каникулы в Украину. Такая возможность, по словам Маши, выпадает лишь несколько раз в год. Теперь в полном составе они проводят время вместе за разговорами и чаепитием дома.

"Сейчас к нам с сыном приехала дочь Нана – мы уже втроем. Нана – одна из лучших моих собеседниц, с ней очень классно. Мы сейчас каждый вечер чаюем, разговариваем. Видимся, к сожалению, не так часто, каникулы у нее бывают всего несколько раз в год. Вот сейчас как раз один из таких счастливых периодов. Она уже у меня взрослая – 20 лет", - поделилась блогерша.

Напомним, недавно ведущая Ольга Фреймут также впервые за продолжительное время воссоединилась со старшей дочерью Златой в Киеве.

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