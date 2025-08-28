ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
27
Время на прочтение
1 мин

Маша Ефросинина рассказала, как ее 11-летний сын переживает обстрелы: "За руку ведет меня на выход"

Звезда призналась, как сын успокаивает себя и ее во время вражеских обстрелов.

Автор публикации
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Маша Ефросинина

Маша Ефросинина / © instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая Маша Ефросинина поделилась эмоциональной историей о том, как ее сын Саша реагирует на воздушные тревоги.

В своем посте в Instagram звезда рассказала, что после возвращения из праздничной поездки в Норвегию их семья сразу оказалась в укрытии из-за ракетной атаки.

Мальчик, которому недавно исполнилось 11 лет, действует максимально собранно и спокойно: делает дыхательные упражнения, повторяет слова мамы "Все будет хорошо", берет стулья и буквально ведет ее за руку к укрытию.

"Двигается быстро и собранно, хватает стулья для укрытия и буквально за руку меня ведет быстрее-быстрее на выход, чтобы не терять время и не подвергать себя опасности. Для него это уже закон: тревога — значит укрытие", — написала Ефросинина.

Маша Ефросинина с сыном / © instagram.com/mashaefrosinina

Маша Ефросинина с сыном / © instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая призналась, что в свои 11 лет думала только об уроках и играх с друзьями, а современные украинские дети вынуждены жить в другой реальности, где детского остается совсем мало.

Вспомнив последнюю атаку, знаменитость выразила соболезнования семьям погибших и пострадавших:

"У меня в голове непрерывно пульсирует вопрос: "За что?" Мои искренние соболезнования матерям и родителям погибших детей. Соболезнования всем пострадавшим", — написала она.

Напомним, недавно Ольга Сумская рассказала о пережитой ужасной ночи в Киеве. Актриса поделилась, как с семьей пряталась в укрытии.

Дата публикации
Количество просмотров
27
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie