Маша Ефросинина рассказала, как к ней приставал иностранец: "Схватил меня за пятую точку"

Маша Ефросинина рассказала, как к ней приставал иностранец: "Схватил меня за пятую точку"

Неприятный инцидент случился в Амстердаме.

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина поделилась со своими поклонниками неприятной историей.

Звезда вспомнила, как они с мужем Тимуром Хромаевым отдыхали в Амстердаме во время новогодних праздников. Когда влюбленные гуляли по городу, к Маше начали приставать мужчины.

Маша Ефросинина с мужем / instagram.com/mashaefrosinina

"Полночь, все гуляют. Нам на встречу шла компания, наверное, человек 12 парней, афроамериканцев. И один из них схватил меня за пятую точку", — вспомнила Маша в своем YouTube-канале.

Тимур защитился за свою жену. Однако из-за этого между мужчинами завязалась драка. Как вспомнила Маша, это самое ужасное, что она видела в своей жизни.

"Я очень переживала, что его просто убьют. Но полиция была рядом", – поделилась Маша.

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