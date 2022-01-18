Маша Ефросинина рассказала, как к ней приставал иностранец: "Схватил меня за пятую точку"

Неприятный инцидент случился в Амстердаме.
Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина поделилась со своими поклонниками неприятной историей.
Звезда вспомнила, как они с мужем Тимуром Хромаевым отдыхали в Амстердаме во время новогодних праздников. Когда влюбленные гуляли по городу, к Маше начали приставать мужчины.
"Полночь, все гуляют. Нам на встречу шла компания, наверное, человек 12 парней, афроамериканцев. И один из них схватил меня за пятую точку", — вспомнила Маша в своем YouTube-канале.
Тимур защитился за свою жену. Однако из-за этого между мужчинами завязалась драка. Как вспомнила Маша, это самое ужасное, что она видела в своей жизни.
"Я очень переживала, что его просто убьют. Но полиция была рядом", – поделилась Маша.
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