Маша Ефросинина рассказала, как муж убедил ее не возвращаться в Украину во время войны

Маша Ефросинина рассказала, как муж убедил ее не возвращаться в Украину во время войны

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину была в бешенстве.

Знаменитость записывала эмоциональные ролики и пыталась донести правду до россиян. Довольно долго Маша находилась вместе с мужем Тимуром Хромаевым и их двумя детьми в Украине.

Одно время семья провела на западной Украине во Львове. Впрочем, сейчас Ефросинина находится в Германии, куда уехала собирать деньги на помощь Украине в рамках своих благотворительных проектов. Ведущая в программе "Звездный путь" призналась, что постоянно хотела вернуться в Украину, однако ее муж нашел слова, заставившие Марию посмотреть на ситуацию под другим углом:

Маша Ефросинина с мужем / instagram.com/mashaefrosinina

"Он сказал: "Ты должна оставаться там, потому что я начал видеть, что разгладилось твое лицо и что твои глаза наконец-то избавились от страха и паники того ужаса за все, что происходит, что я видел, пока мы были на западе Украины. И я буду умолять всех женщин не возвращаться до полной победы. Потому что вы вернетесь совершенно с другой энергией. Вы вернетесь уже с живыми взглядами, с живой энергией, чтобы возвращать Украину к жизни", – рассказала Ефросинина.

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