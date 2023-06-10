Маша Ефросинина рассказала, как набрала свой экстремальный вес и как кодировалась от него

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина в новом выпуске "Дорослі дівчата" откровенно рассказала о своих комплексах.

Маша не скрывает, что одним из самых больших ее комплексов является лишний вес. По словам ведущей, она от природы была стройной и с идеальными форами. Однако все пошло кувырком, когда будущая звезда в 19 лет приехала из родной Керчи учиться в Киев:

"Я поехала поступать в университет. Я осталась сама в Киеве, у меня не складывалось с друзьями. И вот моя жизнь в Керчи, такая красивая розовая, наполненная любовью всех вокруг, она сужается, спрессовывается к жизни в маленькой комнатке, без друзей, без родителей. Единственным моим другом стала еда. Я за первые полгода разъедаюсь. Все, что я знала, - как пожарить картофель. И вот у меня был жареный картофель, мама мне еще передавала мешками грецкие орехи. И каждый вечер я ела, еда было мое единственное наслаждение. Я за полгода набираю килограмм 8, или 10. И приезжаю на первые каникулы домой, и мои родители были шокированы. Папа мой говорит: "Боже, какая ты стала огромная". Так начался отсчет того, как я перестала быть этой идеальной, невероятно привлекательной девочкой в своих глазах", – рассказала Ефросинина.

Маша Ефросинина в своем наибольшем весе

Маша Ефросинина в своем наибольшем весе

Далее, вспоминает звезда, она стала ведущей утреннего шоу "Подъем", у нее случились гормональные стрессы из-за сбоя со сном и она набрала еще больше. Ефросинина призналась, что делала клизмы, клала грелки, пересидела на всех возможных диетах и пила специальные пилюли. Маша настолько комплексовала из-за лишних килограммов, что даже пошла на кодировку:

"Кодировалась от лишнего веса. Мне был где-то 21. Увидела объявление "Кодирую от лишнего веса". Я прихожу, стоит шесть кресел. В каждом сидят люди, которые в 5-6 раз больше меня. Мне выдают стульчик. И нам всем такие шапочки одевают из ремешков, будто нам будут шокотерапию делать... Выходит главная жрица, кодировщица... Она похожа на из "Семейки Аддамс". И говорит каждому, что он не будет есть то и то. Я думаю, когда оно меня тронет... А оно не трогает. Я смотрю на нее, а мне очень смешно. И пока все в отключке, она мне говорит: "Уходи отсюда, деньги вернут на выходе". Я говорю: "Хорошо, я пошла", – вспомнила Ефросинина.

Маша Ефросинина в своем наибольшем весе

И хотя со временем Маше удалось вернуть желаемые формы, она признается, что до сих пор, когда смотрит на себя в зеркало, видит лишние килограммы.

Маша Ефросинина сейчас / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, ранее мы рассказывали, кому еще из звезд удалось экстремально похудеть.

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