Маша Ефросинина рассказала, как почти одновременно забеременела со своей родной сестрой

Маша Ефросинина рассказала, как почти одновременно забеременела со своей родной сестрой

Сестры не договаривались о планировании беременности.

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина рассказала, как почти одновременно забеременела со своей родной сестрой Лизой.

В "Світському житті" звезда вспомнила, что они не договаривались о планировании второй беременности, но их сыновья появились на свет с разницей в 1,5 месяца. Радостными известиями родные люди поделились в один день.

Маша Ефросинина с сестрой Лизой / instagram.com/mashaefrosinina

"Когда мне уже подтвердили, что беременность закрепилась и можно всем родным говорить, что мы беременны, я написала Лизе: "У меня есть для тебя новость, сядь". Она пишет: "У меня для тебя тоже . Я говорю: "Ну хорошо, давай ты", — а она: "Нет, давай ты". Я пишу: "Я беременная", — она пишет: "Я тоже", — вспомнила телезвезда.

В этом году сын Маши Саша пошел в первый класс. Знаменитость рассказала, которую выбрала школу для наследника.

Маша Ефросинина с мужем и сыном / instagram.com/mashaefrosinina

"Небольшое количество детей в классе, индивидуальный подход к личности ребенка, потому что Саша у меня достаточно закрытый мальчик в социальном плане. Он не спешит сходиться и мы выбрали школу, которая имеет индивидуальный подход к социальному типу ребенка", — рассказала блогерша.

Напомним, на днях Маша Ефросинина призналась, как впервые сходила в секс-шоп. Звезда туда отправилась вместе со своим мужем.

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