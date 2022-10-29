Маша Ефросинина рассказала, как война повлияла на ее 8-летнего сына: "Говорит мне: "Я убиваю врагов!"

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, как за полномасштабная война в Украине повлияла на ее 8-летнего сына Сашу.

В Instagram ведущая поделилась фотографией, на которой она без макияжа позирует вместе с сыном во время прогулки по парку. Под этим фото Маша решила поделиться своими мыслями и переживаниями с поклонниками.

"Сашка мы дома с рождения называли "мальчик-добро": он всех нас "лечил" своим игрушечным набором Айболита, не разрешал трогать ни пауков, ни мошек, с каждой прогулки приносил мне листья и цветы, плакал на всех кино- сценах с животными .Даже приручил ворону, которая прилетала к нам каждое утро на балкон", — вспомнила Ефросинина.

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Телеведущая призналась, что за это время ее сын очень изменился и даже забыл о своих довоенных мечтах. Теперь в мыслях у восьмилетнего мальчика только война и желание победить.

"И вот теперь он играет только в войну... Удалил с планшета на фиг все развивая игры, полицейские гонки, все, смотрю, даже не обновляется, а вот стрелялки всегда... Я ему: "Нельзя, я против стрельбы, против убийств". А он мне: "Я убиваю врагов!" Мама, я хочу победить. Я хочу домой! Я помогаю папе!" И что я должен сказать в ответ? Если его папа на мои мольбы приехать к нам хотя бы на три дня, отвечает: "вып*здим всю мерзость из нашей земли, тогда я приеду, чтобы вас забрать домой", – рассказала Маша.

Ефросинина также рассказала, что сейчас чувствует, как изменилось ее отношение ко всему – от воспитания сына к отношениям с мужем. Впрочем, телеведущая надеется, что скоро сможет найти ответы на все волнующие ее вопросы.

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