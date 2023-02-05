Маша Ефросинина рассказала, как война повлияла на ее отношения с мужем: "Трудно об этом говорить"

Отношения телеведущей Маши Ефросининой и ее мужа, бизнесмена Тимура Хромаева сильно изменились за время полномасштабной войны.

С начала вторжения РФ в Украину любимый звезды пошел защищать страну от оккупантов, а Маша вместе с детьми уехала за границу. Однако в последнее время Маша пытается все чаще видеться с мужем, потому что смогла наладить жизнь сына и мамы в Польше.

"Я в Киеве бываю чаще, чем в Польше. Я наладила быт осенью для мамы с Сашей в Польше. Я отдала его в украинскую школу. Есть теперь в Варшаве украинские школы. Очень много украинских детей. Я почти все время здесь. Здесь моя жизнь, мое дело, мой фонд, моя команда, здесь мой муж, с которым я вижусь между его ротациями", — рассказала Ефросинина в "Сніданку з 1+1".

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Маша призналась, что сложно переживает, что ее муж стал военным. Ведущая до сих пор не может привыкнуть видеть Тимура не в костюме, а в форме.

"Мне тяжело об этом говорить, я даже в соцсетях это не могу это освещать. У меня нет внутренней возможности. Я давно его таким красивым не видела, в костюме. Каждый раз он приходит в своем военном. Я до сих пор не могу привыкнуть к нему у него. форме. Мне тяжело, больно и я очень боюсь за него. Но он видит, что я много работаю, что я не раскисаю. А плакать я себе позволяю, когда его нет дома", — поделилась Ефросинина.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

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