Маша Ефросинина рассказала, как врачи во Львове собирали по частям 8-месячного младенца после российского обстрела

Ведущая и блогер Маша Ефросинина вместе с благотворительным фондом "Твоя опора" и АЗК Wog сделали доброе дело.

Они закупили и доставили суперсовременный наркозно-дыхательный аппарат для операционной детской больницы Св. Николая Первого медобъединения Львова. На днях Ефросинина побывала в этой больнице и была ошеломлена историями, которые ей рассказали врачи.

"Младшему ребенку, которого мы собирали почти по частям, было 8 месяцев… У нас очень профессиональные врачи, прогрессивные и опытные, но даже в учебниках нам не показывали таких минно-взрывных травм, которые испытывают сегодня наши люди! А деток, которых привозят, вы себе не представляете!"- говорят нам в больнице Св. Николая Первого медобъединения Львова" – рассказала Ефросинина.

Для просмотра фото листайте влево

Также блогер отметила, что приобретенный наркозно-дыхательный аппарат для операционной не мог бы быть возможным без поддержки украинцев, которые этим летом приобщились к благотворительной инициативе и заказывали на АЗК Wog горячий напиток в фиолетовой благотворительной чашке с единорогом.

"Этот аппарат нужен врачам чрезвычайно — операции сверхсложные, длятся много часов. Старые аппараты просто не вытягивали это, да и встроенных генераторов у них нет. А в этом есть все! Каждый из вас внес вклад в этот аппарат, на котором ежедневно спасают украинских деток!" – отметила Ефросинина.

Кроме того, сообщила Маша, для детской больницы Днепропетровской области, которая специализируется на проведении наиболее срочных и сложных операций, закупили дефибриллятор и систему обогрева пациента.

Напомним, ранее Маша Ефросинина показала, как россияне относятся к собственным детям и что заставляют делать ради пропаганды.

Читайте также: