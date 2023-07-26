Маша Ефросинина рассказала, как залезла в телефон мужа и нашла там сообщение от другой

Ведущая призналась, что это произошло, когда в их отношениях с мужем был кризис.

Украинская ведущая и блогер Маша Ефросинина вспомнила, как в телефоне своего мужа Тимура Хромаева нашла сообщение от другой женщины.

О неприятной ситуации знаменитость рассказала в программе "Дорослі дівчата". Как призналась Ефросинина, это произошло, когда они с мужем переживали кризис в отношениях и даже на время разъехались:

"Я помню, у нас был кризис, мы разъехались и я, конечно, когда мы разъехались, полезла в телефон. Ему писало какое-то шизофреническое количество девушек. Если открывать его мессенджер, там были одни девушки. Художница, дизайнер, писательница, поэтесса, еще кто-то... И вот она ему там пишет: "Я так бы хотела с тобой встретиться, хотя бы один вечер, хотя бы какое-то свидание". А он ей отвечает смайликом. Я думаю: "Бл*дь". Может, он из-за вежливости ответил. А я думаю, вот нафига вообще ответил. Ничего, что мы уже жили по разным домам", – вспомнила ситуацию Ефросинина.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также ведущая подчеркнула, что после этой ситуации она выступает против того, чтобы лазить в телефоне своего партнера. По мнению Марии, нужно доверять своему партнеру:

"У меня с мужем до полномасштабного вторжения был диалог. Сейчас он очень сильно изменился. Он начал меня слышать, а до того он не слышал. Я говорю, смотри, прекрасно что у тебя есть позиция, но у меня она тоже есть. Он меня не слышал, было так, как он себе видит мир. У нас были, и с его стороны, и с моей стороны, в кризисных ситуациях эти конченные моменты, когда мы подсматривали телефон. Мы с Тимуром тогда поняли, хочешь потерять партнера, залезай в его телефон", – добавила Ефросинина.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Напомним, что недавно Маша Ефросинина призналась, что ее отношения с мужем Тимуром Хромаевым сейчас снова проходят испытания.

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