Маша Ефросинина рассказала о проблемах в отношениях с мужем: "Все зависит от меня"

Украинская ведущая и блогерша Маша Ефросинина сделала откровенное заявление об отношениях с мужем, бизнесменом Тимуром Хромаевым.

Знаменитость призналась, что полномасштабная война в Украине повлияла на их брак. По словам ведущей, за 20 лет отношений они с мужем много чего прошли вместе и выстраивали идеальные отношения. Впрочем, война все это перекроила, ведь их жизни кардинально изменились: Маша живет на две страны, а Тимур – занят военными делами.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"У меня все нормально с Тимуром, но война сказалась на наших отношениях сильно. Я пытаюсь в Киеве проводить теперь как можно больше времени, потому что знаю, что все зависит от меня. Люди, которые прожили 20 лет вместе, мы привыкли к совершенно другой жизни вдвоем. Мы его (брак - прим. ред.) выстроили по всем ошибкам, по всем обидам, двое детей с разницей в 10 лет, все мы выстраивали по каплях. И эта проклятая полномасштабная война все перекроила", — призналась знаменитость в своем шоу "Экзамен с Машей Ефросининой".

Ведущая рассказала, что семейные решения легли на ее плечи. Впрочем, Маше это не нравится. Поэтому сейчас они с Тимуром пытаются решить этот вопрос.

Маша Ефросинина с мужем / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

"Мой муж принял свои решения, он полностью живет сейчас защитой страны, своими военными делами. Я понимаю, что единственное, что я могу сказать, что решение принимаю я, но мне это не нравится. Мы тоже проходим через испытания, очень сложное, и я очень надеюсь, что мы его пройдем", — призналась Маша.

Напомним, недавно ведущая порадовала поклонников нежными фотографиями. Маша опубликовала снимки, где она в элегантном платье продемонстрировала свою невероятно стройную фигуру.

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