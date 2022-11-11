Маша Ефросинина рассказала о серьезных проблемах со здоровьем, возникших во время войны

Телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что во время войны столкнулась с серьезными проблемами с психическим и физическим состоянием.

По словам знаменитости, постоянный стресс и напряжение вызвали у нее множество эмоциональных состояний – от паники до нового прилива сил. Чтобы решить некоторые проблемы с самочувствием, Маша даже обращалась к врачам.

"За эти почти девять месяцев войны я пережила разные состояния: паники, страха, отчаяния, собранности, дисциплинированности, разрухи, вновь собранности. И мне кажется, что это перманентное состояние несовместимых между собой настроений. Так живут многие. Из того, что мне удалось вернуть в режим с помощью врачей – это сон", — рассказала Ефросинина изданию Insider.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Также ведущая призналась, что во время войны у нее начались расстройства пищевого поведения, что также имеет свои негативные последствия для здоровья.

"Понемногу возвращаю режим питания, потому что у меня было расстройство пищевого поведения, абсолютно тотальное. Я понемногу возвращаюсь в спорт, в пилатес, который был абсолютно фундаментальной силой для меня в мирной жизни. Раньше я каждый день им занималась, теперь я чувствую, что у меня есть немного сил для того, чтобы просто начать тренировку", – призналась ведущая.

Маша Ефросинина / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

По мнению Ефросининой, сейчас всех украинцев "отбросило" на дно пирамиды потребностей человека Маслоу и все мы стараемся просто "выжить". Телеведущая посоветовала позволять себе больше отдыха, чтобы стабилизировать напряженное состояние.

"Во время войны у меня появилось новое правило: если я ничего не хочу делать, я не делаю. Моя крошечная победа в том уже есть: я за это себя не виню, как раньше. Просто ничего не делаю, иногда по несколько дней, позволяю себе или плакать, или просто заниматься ребенком, или "уйти" в быт, которого у меня пока так много, что мне кажется, что я за всю жизнь столько им не занималась. Иногда разваливаюсь, но уважаю себя в этом состоянии. А потом собираюсь и стараюсь все охватить, пока собрана", — говорит Маша.

Маша Ефросинина с сыном / Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Ранее Маша Ефросинина резко ответила путинисту Соловьеву, набросившемуся с критикой на ее семью.

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