Маша Ефросинина рассказала о "срачах" в российском шоу-бизнесе на фоне войны РФ против Украины

Украинская ведущая и общественный деятель Маша Ефросинина призналась, видит ли она хоть какой-нибудь сдвиг в мозгу россиян после своих многочисленных эмоциональных обращений.

В программе "Звездный путь" Маша поделилась, что все больше видит, как российские артисты стали высказываться о войне в Украине:

"По крайней мере, я стала попадать все больше и больше на очень четкие заявления российских артистов относительно своей позиции. Кому-то понадобилось время для принятия этого решения. Кто-то уехал, чтобы его не закрыли на 15 лет, нашел себе безопасное место и валил оттуда свою позицию. Я вижу, что понимающие люди - они начали говорить", — сказала Ефросинина.

Она также отметила, что в российском шоу-бизнесе на фоне войны в Украине начался раскол.

"В российском шоу-бизнесе, если можно его так назвать, говнобизнесе начались срачи. Сильные срачи: а вы с нашими или с вашими, вы уехали, а мы остались. А вы там, а мы здесь. А срачи подобного уровня это же и есть признак того, что они все понимают свою моральную деградацию, они принимали решение поддержать режим говнопутина абсолютно сознательно, боясь за свои сраные задницы, за свои деньги, а теперь они понимают, что эти деньги скоро будут ценностью не больше, чем туалетная бумага. И все, что остается человеку, принявшему сторону зла – это просто канализировать это зло в других людей. И эти публичные срачи – это первый признак того, что они, гады, все понимали", — подчеркнула Маша.

Ведущая напомнила, что немцам, чтобы отмыться от клейма Второй мировой войны, понадобилась не только победа СССР над ними – им понадобились десятки лет покаяния перед всем миром. По мнению Ефросининой, россиянам и сто лет будет мало:

"Происходящее в Украине – это самая кровавая резня, самый кровавый геноцид за 68 дней. За мне, кажется, последний век, сколько россияне будут отмываться от того, что они русские, понимали они или не понимали… Сто лет понадобится. Разве что, если сейчас кто-то не зайдет в бункер, не расчехлит пистолет и не скажет: "Вот тебе, сука, от всего русского народа пуля между глаз". Этот человек станет героем и, возможно, реабилитирует какую-то часть россиян перед всем миром", — отметила Ефросинина.

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