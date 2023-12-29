Маша Ефросинина растерялась, когда ее подкололи на шоу из-за немалого украшения

Телеведущая и блогер Маша Ефросинина, котрая недавно примерила образ блондинки, оказалась в неудобном положении.

Так, на днях Ефросинина стала гостьей YouTube-шоу "Срач", где ведущие проекта "Львы на джипе" озадачили блогершу замечанием. В частности, "львы" подкололи Ефросинину из-за большого украшения, которое красовалось у нее на пальце.

Маша как раз говорила о том, что она против того, чтобы кичиться роскошной жизнью публично. В свою очередь ведущий шоу сказал: "Я вижу весь выпуск твое классное кольцо. Это медицинское золото, оно помогает от бедности", – подкололи Ефросинину "Львы на джипе".

Маша Ефросинина

Звезда несколько растерялась, но потом собралась и сказала, что "это не золото, а бижутерия". "Это современные украинские бренды, я умею подбирать так, чтобы оно выглядело роскошно". А ведущий шоу добавил: "Я умею подбирать так слова…", тем самым подстебнув Машу.

Маша Ефросинина

Маша Ефросинина

Как известно, несколько недель назад Маша Ефросинина попала в скандал после интервью с Анной Тринчер. Во время разговора Ефросинина упрекнула Тринчер, что она кичится роскошными подарками в своих соцсетях в то время, как повсюду раздаются сирены, взрывы, а в больницах нет обезболивающих.

Тогда же экс-муж Тринчер Александр Волошин эмоционально ответил ведущей и подчеркнул, что пока она стыдила певицу, сама сидела на интервью в украшениях от Cartier, которые стоят тысячи долларов.

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