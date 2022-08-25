Маша Ефросинина растрогала архивными кадрами с 8-летним сыном в день его рождения

Сыну ведущей Маши Ефросининой и бизнесмена Тимура Хромаева Александру исполнилось восемь лет. В честь праздника звездная мама опубликовала на своей странице в Instagram подборку с архивными фото и видео. Телеведущая показала, как они с маленьким Сашей менялись в течение этих лет.

"Мой мальчик, мой защитник и помощник, спасибо, что ты делаешь меня счастливой уже восемь лет! С днем рождения, сыночек!" – написала в соцсети Маша.

Трогательную подборку Ефросинина завершила видео, на котором сын довел ее до слез.

"Надеюсь, мы победим! Слава Украине!" – сказал 8-летний Александр.

В комментариях под публикацией поклонники Маши пожелали, чтобы мечта ее сына сбылась как можно быстрее.

Мы обязательно победим! Иначе не может быть!

Поздравляю маленького украинца и желаю жить в мирной стране!

Растрогало ваше видео до слез! Мирного неба!

Напомним, что сейчас сын и дочь Маши Ефросининой находятся в Европе вместе с бабушкой. Телеведущая недавно вернулась в Украину и рассказала о первой за пять месяцев встрече с мужем дома.

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